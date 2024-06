Braunschweig - Alyssa John ist vor Freude gehüpft und gesprungen und der Siegerin in die Arme gefallen. Christin Hussong (Zweibrücken) hatte die Speerwerferin vom SCM gerade mit dem letzten Versuch (60,43) vom Goldplatz verdrängt. „Das war so geplant“, sagte die 21-jährige John, die sich auch über Silber wie über einen Sieg freute. Über ihre erste Medaille in der Elite, die sie ebenfalls im letzten Versuch am Sonntag mit 59,59 Metern und mit neuer Bestleistung gewann. „Ich habe Christin noch einmal Druck gemacht, ich wollte, dass sie es rockt, sie ist für mich wie eine ,Mutti’“, freute sich John nach dem Wettkampf.

