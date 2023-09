Tyron Zeuge will Samstagabend in der Madeburger Getec-Arena einen weiteren Schritt zurück auf den WM-Thron machen. DAZN hat allerdings die ursprünglich geplante Übertragung des Kampfabends von Fides Sports kurzfristig aus dem Programm gestrichen.

Tyron Zeuge (2.v.l.) will in seinem 29. Profikampf auch Nasser Bukenya besiegen.

Magdeburg - Dass Tyron Zeuge am Sonnabend beim Box-Abend von Fides Sports in der Getec-Arena (ab 18 Uhr) nur im Vorprogramm in den Ring klettert, hätte vor gut elf Jahren ein ungläubiges Lächeln ausgelöst.

Im März 2012 unterschrieb Zeuge als 19-Jähriger seinen ersten Profivertrag. Und als er vom Sauerland-Boxstall im damaligen Forum-Hotel am Berliner Alexanderplatz vorgestellt wurde, waren viele von einer großen Karriere überzeugt. Zeuge sollte im Supermittelgewicht unter Trainer Karsten Röwer als Nachfolger von Artur Abraham aufgebaut werden.

Und der Plan lief zunächst perfekt. Seinen ersten Profikampf beendete er gegen Yauheni Bohdanouski (Weißrussland) mit einem technischen K.o. schon in der ersten Runde. Es folgten die WBO-Junioren-Weltmeisterschaft und der IBF-Interkonti-Titel. Und im November 2016 war der gebürtige Berliner bereits Weltmeister. Gegen den Italiener Giovanni de Carolis holte er sich den WBA-Gürtel, den er anschließend auch drei Mal verteidigte. Doch im Juli 2018 war der WM-Gürtel wieder weg. Gegen den Briten Rocky Fielding musste er in der fünften Runde aufgeben. Kurz darauf kam es zur Trennung zwischen Zeuge und dem Sauerland-Stall.

DAZN streicht Übertragung kurzfristig aus dem Programm

Currywurst und Bier waren neben der Gage die Dinge, auf die sich Zeuge nach seinen Kämpfen am meisten freute. Und es damit irgendwann übertrieb. Nach seinem 26. Profikampf wurde es ab Juni 2019 still um das einstige Ausnahmetalent. Zeuge war als Türsteher für Berliner Clubs tätig. Und das normale Leben ohne echten Leistungssport spiegelte sich auch im Gewicht wider. Angeblich nahm er sogar rund 30 Kilo zu.

Eine große Karriere schien beendet zu sein, bevor sie erst richtig begann. Doch die Liebe zu Cheyenne Hanson holte ihn in den Ring zurück. Zeuge lebt mit der 25-Jährigen, die selbst auch Boxerin ist, in Augsburg. „Durch sie habe ich so richtig die Lust am Boxen wiedergefunden. Und jetzt setze ich mir auch das große Ziel, noch einmal Weltmeister zu werden“, erklärt Zeuge, der heute gegen Nasser Bukenya (Uganda) seinen 29. Profikampf bestreitet. Zeuge: „Früher konnte ich vor solchen Kämpfen drei Tage zuvor nichts mehr essen. Aber jetzt passt das Gewicht schon vorher. Und ich habe auch großen Bock. “

Der Streamingsender DAZN hat allerdings keinen Bock mehr auf den Kampfabend und die Übertragung kurzfristig gestrichen. Hintergrund soll Tom Schwarz sein. Laut „Bild“ will DAZN dem Magdeburger Schwergewichtler doch keine Bühne geben. Schwarz hatte im Mai 2020 seiner Ex-Verlobten den Kiefer gebrochen.