Ein waschechter Anführer ist Alieu Ceesay beileibe nicht, doch der Spielführer der SBB Baskets überzeugt mit anderen Qualitäten im menschlichen Bereich.

Magdeburg - Vor rund zwei Monaten ließ sich in der Magdeburger Lakenmacher-Halle eine Situation beobachten, die viel über Alieu Ceesay aussagt. In einer brenzligen Phase einer Zweitliga-Partie rief er adressiert an seine Gefährten der SBB Baskets: „Together!“ Nicht nur in dieser Szene beschwor der Kapitän Zusammenhalt, sondern insgesamt rückt er das kollektive Agieren in den Fokus. „Ich bin jemand, der ein Team zusammenführt“, erklärt der 26-jährige Small Forward.