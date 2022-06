Kein Krampf kann ihn aufhalten: Wie Florian Wellbrock vom SCM zur fünften Medaille kraulte

Budapest/Magdeburg - Wir gehen dann mal auf die Suche nach einem Lebewesen in der Tierwelt, das einem Florian Wellbrock gerecht werden könnte. Reaktionsschnelle Fußballtorhüter werden ja gerne „Katze“ genannt oder leichtfüßige Langstreckenläufer eine „Gazelle“. Bekannt ist zudem der tierische Spitzname eines Michael Groß, den sie ob seiner großen Spannweite den „Albatros“ nennen. Mit diesem Michael Groß hat Florian Wellbrock nun in der Liste der medaillenreichsten Teilnehmer an einer Weltmeisterschaft gleichgezogen. Groß, heute 58 Jahre, hat bei der WM 1982 in Guayaquil (Ecuador) fünf Edelplaketten gewonnen: zweimal Gold, einmal Silber und zweimal Bronze. Das hat ihm Wellbrock nun in Budapest gleichgetan.