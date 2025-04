Wolmirstedt - Viele Jahre arbeitete Kevin Magdowski als Trainer in Luxemburg. 2017 coachte der jetzige Sportchef der SBB Baskets Wolmirstedt zudem in Kolumbien. Und während seiner Zeit bei der 3x3-Mannschaft Düsseldorf LFDY als Trainer und Teammanager reiste er in viele Staaten. Im Rahmen der Welttour dieser bekannter werdenden Basketball-Variante trat der gebürtige Berliner unter anderem in Thailand, Russland und Kanada zu Partien an. „Es war eine unfassbare Erfahrung, fast den ganzen Globus zu sehen. Ich kann es gar nicht aufzählen, wo ich überall war, und bin sehr dankbar dafür“, betont der sportliche Leiter der SBB Baskets.

