Henrik Janssen ist bereits am Freitag in Erding gefordert.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Man kann für Henrik Janssen nur hoffen, der Diskusring in Erding trocknet an diesem Freitag rechtzeitig ab. Beim Meeting in Bayern, über das tagsüber graue Regenwolken zieht, greift der 25-Jährige vom SCM erneut nach der Norm für die Olympischen Spiele in Paris (26. Juli bis 11. August). Er hätte sich die 530 Kilometer lange Fahrt dorthin gerne gespart, aber diese Vorgabe, 67,20 Meter mit der zwei Kilogramm schweren Scheibe für Paris vorzulegen, ist allzu wichtig für ihn und auch für seinen Trainer Jörg Schulte. Am Donnerstag in Magdeburg, bei der „kleinsten Olympiaquali der Welt“ im Leichtathletik-Stadion, zu der der SCM um Abteilungschef Paul Hünecke geladen hatte, hat es für 64,98 Meter und Platz zwei hinter dem Potsdamer Clemens Prüfer (65,65) gereicht. Man kann ob der schwierigen Bedingungen nicht mal sagen: „nur gereicht“. Trainer Schulte erklärte: „Es waren gute Leistungen, aber für Olympia brauchen wir eine überragende.“