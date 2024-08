Paris. - Hedi Kliemke ist gerade mal 18 Jahre und hat bereits ihre erste Bewährungsprobe in Paris überstanden. Auch vor den Augen von König Felipe von Spanien übrigens. Die Magdeburgerin belegte mit Lisa Jahn am Dienstag im Canadier-Zweier in ihrem Viertelfinale über 500 Meter den vierten Platz und verpassten damit das Halbfinale. Am Freitag startet das Duo im B-Endlauf.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.