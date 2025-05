Berlin - Als Lukas Märtens am 12. April 2025 zum Weltrekord über 400 Meter Freistil kraulte, stand Johannes Liebmann an der Videokamera. Zug um Zug des Olympiasiegers dokumentierte der 18-Jährige in laufenden Bildern. „Aber ich habe ihn auch angefeuert und mich für ihn gefreut“, erklärte Liebmann. Und wie hat der Nachwuchsschwimmer des SCM, der neuerdings auch alle Altersklassenrekorde bricht über die langen Strecken, Märtens beglückwünscht? „Ich habe ihm sowas gesagt wie: Du bist geisteskrank“, erzählte Liebmann mit einem Lächeln.

