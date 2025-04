Magdeburg - Johannes Liebmann vom SCM hat zum Auftakt des Gothaer&Friends-Pokal in der Elbeschwimmhalle eine Bestmarke aufgestellt: Über 800 Meter Freistil schlug er am Freitag nach 7:50,86 Minuten zum deutschen Altersklassenrekord für 18-Jährige an und unterbot damit die bisherigen Bestmarke seines Clubgefährten Arne Schubert um drei Sekunden. Schubert belegte den dritten Platz (7:59,06). Damit hat Liebmann zugleich die Norm für die Junioren-Europameisterschaften im Juli in Samorin (Slowakei) gemeistert.

Zum Sieg kraulte Florian Wellbrock in 7:49,79 Minuten. Der Freiwasser-Olympiasieger führt damit die Pokalwertung an. Der Wettbewerb geht noch bis Sonntag. Olympiasieger Lukas Märtens greift am Sonnabend über 100 Meter Freistil und Rücken ins Pokalgeschehen ein und geht tags darauf über 200 Meter Freistil an den Start.

2.300 Kilometer südwestlich von Magdeburg wurde ebenfalls gejubelt: Bei den offenen spanischen Meisterschaften, die zugleich als Weltcup auf der Insel Ibiza ausgetragen wurden, haben sich Anna Barth und Finn-Constantin Kleinheinz für die JEM im Freiwasser über die olympischen zehn Kilometer (19. bis 21. Juni in Setubal/Portugal) qualifiziert. Während Kleinheinz im Dreikampf um die beiden Tickets bester Deutscher der JEM-Jahrgänge wurde (Platz 37 insgesamt), ließ Barth bei ihrem 31. Rang die zweite Konkurrentin Aliyah Hösel vier Sekunden hinter sich.

Beste deutsche Starter waren indes der Olympiazweite Oliver Klemet aus der Magdeburger Trainingsgruppe, der beim italienischen Dreifachsieg Rang 25 belegte. Einen starken Auftritt legte indes Celine Rieder hin, die ebenfalls in der Elbehalle unter Coach Bernd Berkhahn trainiert. Rieder schwamm in 1:58:43,3 Stunden auf das Silberpodest und verpasste dabei den Sieg nur um 1,9 Sekunden. Es gewann Angela Martinez Guillen (Spanien).