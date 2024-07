Paris - In der Dunkelheit und der Stille der La Defense Arena lässt eine Dame ihre Finger über die Saiten einer Harfe gleiten. Diese leisen Töne schleichen sich in die Ohren eines jeden Zuhörers in der mit 17.000 Menschen besetzten Arena. Die berühmte Ruhe vor dem Sturm wird in diesem Moment neu definiert. Sie lässt womöglich auch Lukas Märtens in den Katakomben noch einmal in sich gehen. Bis er an diesem Abend des 27. Juli 2024 die Olympia-Bühne von Paris betritt. Bis er selbst zum Sturm bläst.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.