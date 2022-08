Lukas Märtens vom SCM gewinnt seine erste EM-Medaille

Rom/Magdeburg - Alle Wege führen nach Rom, heißt es im Allgemeinen, der Titel bei einem großen Schwimm-Event über den Italiener Gregorio Paltrinieri heißt es im Speziellen. Die Gültigkeit dieser Aussage, die Florian Wellbrock vor der jüngsten Weltmeisterschaft in Budapest getätigt hat, hat sich nun auch bei der Europameisterschaft in der Ewigen Stadt bestätigt. Lokalmatador Paltrinieri gewann am Samstagabend das Finale über 800 Meter Freistil. Gefolgt von einem Magdeburger.