Lukas Märtens will in Berlin nicht nur seine Spitzenpositionen verteidigen, sondern sich auf einer Strecke erst in die Pole Position schwimmen.

Berlin - Eigentlich hatte Lukas Märtens seine schnellste Zeit in der Qualifikation zur Weltmeisterschaft in Singapur (27. Juli bis 3. August) für die nationalen Titelkämpfe geplant. Und diese werden von diesem Donnerstag an bis Sonntag in der Halle im Europa-Sportpark in Berlin ausgetragen.