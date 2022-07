Magdeburger Renn-Verein bekommt viel Lob für erstes Gruppe-Rennen

Das erste Gruppe-Rennen in der Geschichte des Magdeburger Renn-Vereins hatte jede Menge Prominenz in den Herrenkrug gelockt. Einhelliger Tenor: Der Klub leistet hervorragende Arbeit.

Blick auf das Geläuf und die Zuschauer im Magdeburger Herrenkrug. Der Renn-Verein vollzog mit der Austragung des ersten Gruppe-Rennens am Sonnabend einen echten Quantensprung.

Magdeburg - Ein besonderes Lob gab es vom neuen Geschäftsführer des Galopper-Dachverbandes in Köln, Daniel Krüger: „Magdeburg hat sich zu einer Vorzeigerennbahn entwickelt. Großes Kompliment, was hier in den letzten Jahren auf die Beine gestellt worden ist. Das sieht man auch daran, welche Persönlichkeiten aus der Galoppszene zum ersten Gruppe-Rennen erschienen sind.“