Magdeburger Till Steinforth ist sprachlos in Apeldoorn

Apeldoorn/Magdeburg - Er ist um seine Medaille gelaufen, so schnell wie noch nie. 1.000 Meter waren als letzte Disziplin bei der Hallen-Europameisterschaft im niederländischen Apeldoorn zu absolvieren. Und Till Steinforth eilte couragiert seinem stärksten Verfolger im Kampf ums Podest hinterher. Mehr als 3,6 Sekunden Rückstand auf den amtierenden Zehnkampf-Europameister Johannes Erm aus Estland ließ er letztlich nicht zu. Der 22-jährige Magdeburger erreichte in persönlicher Bestzeit von 2:36,69 Minuten das Ziel. Und sagte danach: „Ich bin sprachlos.“ Sprachlos in Apeldoorn. Sprachlos über seine Bronzemedaille. Sprachlos über seinen deutschen Rekord.