Singapur/Magdeburg - Gegen Ahmed Jaouadi (Tunesien) war kein Kraut gewachsen: Dennoch hat sich Lukas Märtens vom SCM hat sich bei der Weltmeisterschaft in Singapur die zweite Medaille gesichert. Über 800 Meter Freistil ist der 23-Jährige am Mittwoch zu Bronze gekrault. Drei Tage nach seinem Goldcoup über die halbe Distanz musste sich Märtens dem Tunesier sowie Sven Schwarz aus Hannover geschlagen geben. Der Magdeburger schlug nach starken 7:40,19 Minuten an - 23 Hundertstelsekunden hinter Schwarz, 3,31 Sekunden hinter Jaoudi.

Märtens hatte erst die Führung übernommen auf den ersten 100 Meter - wie gewohnt. „Ich wusste, dass er die größe Grundgeschwindigkeit hat“, berichtete Jaouadi, der Olympiavierte über diese Distanz in Paris, im Siegerinterview. Doch im Mittelteil zog der 20-Jährige an und uneinholbar davon, während Märtens seinen zwischenzeitlichen Rückstand auf Schwarz Zug um Zug reduzierte, doch zu Silber reichte es im Schlussspurt nicht mehr.

Mit Bronze also glänzte Märtens, der aufgrund der Finalabsage von Sam Short (Australien) auf Bahn sieben gestartet war, bei der Siegerehrung. Andere indes enttäuschten: Die Olympiasieger Robert Finke (USA) und Daniel Wiffen (Irland) hatten mit dem Medaillenkampf nichts zu tun.