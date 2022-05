Martin Wierig vom SCM ist bereit für die WM-Norm

Martin Wierig bestreitet am Sonnabend in Halle seinen ersten Wettkampf in dieser Saison.

Magdeburg - Als Martin Wierig am Freitag seine Trainingseinheit beendet hatte, führte ihn sein erster Gang ins Kältebecken der MD Reha. Eine mit Eiswürfeln gefüllte und deshalb bis auf sieben Grad Celsius herabgekühltes Wasser in der Wanne erwartete den Diskushünen vom SC Magdeburg. Der sich dann zur Regeneration seiner Muskeln einen Kurzeinsatz darin gönnte. Denn schon am Sonnabend ab 15.30 Uhr ist ein gesunder Körper des 33-Jährigen wieder gefordert, wenn er erstmals in dieser Saison um die Norm für die Weltmeisterschaft in Eugene (USA) im Juli und für die Europameisterschaft in München im August kämpft. „Ich werde es angehen“, sagte Wierig am Telefon, nachdem er gerade das Kältebecken verlassen hatte. Und sich bei den Halleschen Werfertagen an den geforderten 66 Metern versuchen.