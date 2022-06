Martin Wierig vom SCM knackt zum Geburtstag die EM-Norm

Diskushüne Martin Wierig vom SC Magdeburg gewinnt beim Sole-Cup in Schönebeck und sieht sich bereit für den Kampf um den deutschen Meistertitel in Berlin.

Magdeburg - Als Martin Wierig den Ring betrat, nahm Anton ordentlich Tempo auf. Der Sohn des Diskus-Hünen vom SC Magdeburg und seiner Anna hat bereits einen kraftvollen Schritt, man darf also vermuten, dass ihm Schnellkraft in die Wiege gelegt wurde. Diese wiederum setzte der Vater in seinem ersten Versuch am Freitagabend besonders gut ein, er brachte die Zwei-Kilo-Scheibe auf 65,73 Meter. Die zugleich den Sieg beim Sole-Cup in Schönebeck bedeuteten.