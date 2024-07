Paris - Marcel Hacker hat eine ganz genaue Vorstellung von Erfolg und reicht diese Erfahrung gerne an den deutschen Doppelvierer weiter. Der Olympia-Dritte von Sydney 2000 erklärt nämlich vor dem Hoffnungslauf am Montag der Crew um Max Appel vom SC Magdeburg: „Sie müssen nicht nur die Konkurrenz, sondern auch das Feld der Sanitäter im Blick haben. Erst wenn sie von vier ,Sanis’ aus ihrem Boot gerollt werden, haben sie das Finale erreicht. Da spielt die Renntaktik überhaupt keine Rolle.“ Was bedeutet: Das Quartett muss über die Grenzen hinaus gehen, um in den Endlauf an diesem Mittwoch zu fahren.

