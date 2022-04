Max Appel vom SCM und die schmerzhafte Rückkehr zur Motivation

Magdeburg - Max Appel hat sich eigentlich nur im Vorlauf wohlgefühlt. Als vom Start bis zum Ziel der Bewegungsrhythmus hielt, was er normalerweise verspricht. In den folgenden Rennen wurde es schwieriger, zäher, unrhythmischer. „Der Übergang vom Start auf Strecke war nicht gut, da habe ich an Geschwindigkeit und gegenüber der Konkurrenz an Zeit verloren“, berichtete der Ruderer des SC Magdeburg. Umso erstaunlicher war es am Ende, dass Appel am vergangenen Wochenende den vierten Platz bei den deutschen Kleinboot-Meisterschaften in Krefeld belegt hatte. Auch für ihn selbst. „Ich hatte nicht damit gerechnet, ins Finale zu kommen. Dass es sogar der vierte Platz geworden ist, ist umso schöner.“