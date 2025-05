Maya Werner will sich bei den deutschen Meisterschaften in Berlin noch eine zweite WM-Norm sicher.

Berlin - Maya Werner gehört derzeit zu den glücklichsten Schwimmerinnen zwischen Freiburg und Zinnowitz, mit der Einzelnorm für die Weltmeisterschaft in Singapur (27. Juli bis 3. August) über 400 Meter Freistil hat sich die 20-Jährige bereits „einen Traum erfüllt“, erklärte sie am Donnerstag nach dem Vorlauf über jene Distanz bei den nationalen Titelkämpfen in Berlin. „Es ist nicht nur mein erster Einzelstart, es meine erste WM überhaupt“, sagte sie mit einem Lächeln. Wenngleich im Abendfinale in der Halle im Europa-Sportpark noch jede andere Konkurrentin die Chance hatte, ihr die Fahrkarte nach Singapur streitig zu machen, wusste auch Werner, „dass meine Zeit aus Magdeburg reichen wird“ für ihr Debüt bei Welttitelkämpfen.