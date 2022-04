Michael Müller vom SCM startet neu durch

Magdeburg - Michael Müller sorgt zuweilen für Erstaunen. Wer ihm in den vergangenen Jahren gut zugehört hat, der ist zu der Überzeugung gekommen, er würde das Paddel an den Nagel hängen, sollte er seinen Start bei den Olympischen Spielen in Tokio verpassen. Am Dienstagnachmittag aber, da stand Müller und die Riege der SCM-Kanuten gemeinsam mit Vereinspräsident Dirk Roswandowicz im Bootshaus an der Zollelbe, hielt noch einen freundlichen Plausch – bevor sich der Tross zur ersten Qualifikationsregatta für die Nationalmannschaft am Freitag und Sonnabend in Duisburg aufmachte. Natürlich mit Müller. Und mit einem Müller mit Ansage.