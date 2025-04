Duisburg/Magdeburg - Moritz Florstedt ist bei der Rangliste in Duisburg auf das Podest gefahren. In einer sehr starken Konkurrenz sicherte sich der 23-jährige Kajak-Fahrer vom SC Magdeburg den dritten Gesamtrang und hat sich damit für die Nationalmannschaft empfohlen. Wie sich diese in dieser Saison tatsächlich zusammensetzt und wer sich damit Hoffungen auf einen Start bei der Weltmeisterschaft in Mailand (20. bis 24. August) machen kann, will der Trainierrat des Deutschen Kanuverbandes (DKV) noch an diesem Wochenende entscheiden.

Florstedt ist im zweiten Teil der nationalen Qualifikation für die internationale Saison im Einer-Kajak über 500 Meter am Freitag auf Rang fünf und am Sonnabend auf Platz vier gefahren. Betrug sein Rückstand im ersten Rennen auf den siegreichen Anton Winkelmann aus Potsdam 2,4 Sekunden, ging es im zweiten Finale deutlich enger zu auf dem Wedau-Kanal. Mit 0,953 Sekunden hinter dem erneut siegreichen Winkelmann (22), der auch die Rangliste letztlich für sich entschieden hat, erreichte der Magdeburger das Ziel. Lediglich 0,151 Sekunden fehlten Florstedt zum Podest.

Mit zwei starken Auftritten glänzte indes David Töpel bei den Canadier-Fahrern. Der 21-Jährige vom SCM belegte in den beiden Finals über 500 Meter jeweils den fünften Platz. Der Leipziger Nico Pickert ließ indes die Konkurrenz in den Endläufen hinter sich. Auch Töpel wartet nun auf die Entscheidung des Trainerrates. In jedem Fall hat sich der Magdeburger für die U-23-Weltmeisterschaft vom 23. bis 27. Juli in Montemor (Portugal) empfohlen.