Moritz Florstedt vom SCM fehlt nur ein Wimpernschlag zum Podest

Racice/Magdeburg - Moritz Florstedt klang gestern noch etwas aufgeregt, klang noch etwas angespannt. Womöglich zitterten ihm ein wenig die Glieder, womöglich schlug das Herz im schnellen Takt so kurz nach seinem Endlauf. Moritz Florstedt hat beim ersten Weltcup der Kanuten in Racice (Tschechien) im Zweier-Kajak über die olympischen 500 Meter in 1:28,91 Minuten den vierten Platz belegt und ist mit seinem Partner Felix Frank vor dem zweiten deutschen Boot geblieben. „Ich hoffe, dass wir damit die Qualifikation für die Weltmeisterschaft in Halifax geschafft haben“, erklärte der 20-Jährige vom SC Magdeburg.