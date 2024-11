Magdeburg. - Dass mit Tom Dzemski ein langjähriger SES-Mann sich am Samstagabend in Chemnitz dem Berliner Nick Hannig im Duell um den Europe-Titel der WBO geschlagen geben musste, konnte Ulf Steinforth gelassen hinnehmen. Schließlich hatte der Box-Promoter auch einen Plan B in der Tasche. Und der sichert SES künftig einige Veranstaltungen exklusiv mit Hannig als Hauptkämpfer. Dass der Halbschwergewichtler schon 38 Jahre alt ist, war dabei kein Hindernis. Steinforth: „Er war fit und stark. Und er hat auch eine große Anhängerschaft.“ Die verspricht vor allem im Umland von Berlin gut gefüllte Arenen. Unter anderem soll demnächst in Brandenburg an der Havel geboxt werden.

