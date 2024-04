In 100 Tagen werden die Sommerspiele in Paris eröffnet. Isabel Gose, Florian Wellbrock und Lukas Märtens haben ihr Olympia-Ticket bereits sicher. Für andere beginnt erst der Ernst der Qualifikation.

Magdeburg. - 100 Tage vor Eröffnung der Sommerspiele in Paris (26. Juli bis 11. August) ist das Feuer entfacht, die Fackel von der antiken Stätte in Olympia auf dem Weg an die Seine. „Das olympische Feuer ist das Symbol dieser Hoffnung“, sagte Thomas Bach, der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), in Anbetracht der weltpolitischen Lage. Die Menschen würden sich nach etwas sehnen, was sie vereine.