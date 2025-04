Boxen Rupprecht für die „Schlacht“ bereit

„Tiny Tina“ Rupprecht will sich am Sonnabend auf den ultimativen Box-Thron des Atomgewichts setzen. Um alle vier WM-Titel der großen Verbände zu vereinen, muss die SES-Kämpferin in Potsdam die Japanerin Sumire Yamanaka schlagen. Und alle erwarten dabei einen Fight mit offenem Visier.