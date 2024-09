Magdeburg. - Vergleichsweise wenige Starter, dafür die höchsten Preisgelder der Saison: Der Renn-Verein Magdeburg geht mit gut gefüllten Kassen in das Saisonfinale auf der Galopp-Rennbahn im Herrenkrug. „Ohne die Sponsoren würden hier keine Rennen stattfinden“, sagte Präsident Heinz Baltus vor dem ersten Start am Sonnabend um 13 Uhr (Einlass ab 11 Uhr). 80.600 Euro sind zusammengekommen, um „alles, was Rang und Namen hat“, wieder an die Elbe zu lotsen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.