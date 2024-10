Samswegens sportlicher Leiter Stefan Bruse blickt auf die neue Bundesliga-Saison voraus. Am Sonnabend startet der SSV gegen Grünstadt. Das Ziel lautet: Teilnahme am Finale um die deutsche Meisterschaft.

Samswegen. - Am Sonnabend startet die Gewichtheber-Bundesliga in ihre Saison 2024/25. Der SSV Samswegen 1884, in der zurückliegenden Saison Fünfter, empfängt zum Auftakt den Vorjahressechsten KSV Grünstadt. Stefan Bruse, Samswegens sportlicher Leiter, analysiert im Gespräch mit Volksstimme-Mitarbeiter Klaus Renner die aktuelle Lage des deutschen Gewichthebens und blickt voller Zuversicht auf die bevorstehenden Aufgaben seines Teams.