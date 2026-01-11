weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
Klarer Underdog gegen Göttingen Können die SBB Baskets erstmalig ein Spitzenteam ärgern?

Ein Sieg der SBB Baskets an diesem Montag wäre zweifelsfrei eine große Überraschung. Doch genau diese peilt der Aufsteiger zielstrebig an!

Von Yannik Sammert 11.01.2026, 09:01
Eiko Potthast möchte die Hinrunde mit seinem Team erfolgreich beenden. (Foto: Imago Images/Schepp)

Magdeburg - Die SBB Baskets trauern. Es schockte sie, zu erfahren, dass Marcel Albrecht – der zwei Jahrzehnte mit Spaß und Leidenschaft als Spieler, Schiedsrichter, Jugendtrainer und Ehrenamtler für den Verein wirkte – gestorben ist. Doch zumindest etwas Trost finden sie im Zusammenhalt. Die Resonanz auf eine von den Wolmirstedter Basketballern gestartete Spendenaktion für die Familie lässt sie traurig-schöne Dankbarkeit verspüren. „Es ist wieder etwas, wo man sieht, dass die Basketball-Community unheimlich stark zusammenhält“, sagt Baskets-Geschäftsführerin Cindy Rössel. Bei der Zweitliga-Partie gegen die BG Göttingen an diesem Montagabend (19.30 Uhr/Sporteurope.TV) halten die Anwesenden bei einer Schweigeminute inne.