Ein Sieg der SBB Baskets an diesem Montag wäre zweifelsfrei eine große Überraschung. Doch genau diese peilt der Aufsteiger zielstrebig an!

Magdeburg - Die SBB Baskets trauern. Es schockte sie, zu erfahren, dass Marcel Albrecht – der zwei Jahrzehnte mit Spaß und Leidenschaft als Spieler, Schiedsrichter, Jugendtrainer und Ehrenamtler für den Verein wirkte – gestorben ist. Doch zumindest etwas Trost finden sie im Zusammenhalt. Die Resonanz auf eine von den Wolmirstedter Basketballern gestartete Spendenaktion für die Familie lässt sie traurig-schöne Dankbarkeit verspüren. „Es ist wieder etwas, wo man sieht, dass die Basketball-Community unheimlich stark zusammenhält“, sagt Baskets-Geschäftsführerin Cindy Rössel. Bei der Zweitliga-Partie gegen die BG Göttingen an diesem Montagabend (19.30 Uhr/Sporteurope.TV) halten die Anwesenden bei einer Schweigeminute inne.