Für die SBB Baskets geht es nun innerhalb weniger Tage zweimal um Sieg oder Niederlage. Enorm bedeutsam im packenden Abstiegskampf.

Die SBB Baskets um Kevin Wohlrath hoffen auf Erfolge in Karlsruhe und Koblenz.

Magdeburg - Sehr schnell könnte sich die Gesamtlage der SBB Baskets erheblich entspannen. Doch sie könnte sich auch heikel zuspitzen. In jedem Fall steht der Aufsteiger vor einem besonderen Wochenende in der 2. Bundesliga Pro A. Die Mannschaft von Headcoach Eiko Potthast spielt innerhalb von 48 Stunden gleich zweimal. An diesem Freitag ab 19.30 Uhr bei den Karlsruhe Lions und Sonntag ab 17 Uhr bei den EPG Baskets Koblenz (jeweils Sporteurope.TV).