Die schöne Gefühlslage nach dem umjubelten Aufstieg ist bei den SBB Baskets endgültig verflogen. Das Team befindet sich in einer ungemütlichen Situation.

Hoffen auf eine baldige Trendwende bei den SBB Baskets: Headcoach Eiko Potthast (l.) und sein Assistent Marius Gumpert.

Magdeburg - Die SBB Baskets hatten sich den Sonnabend ganz anders vorgestellt. Eigentlich wollten sie das 76:105 zuvor gegen Koblenz mit guten Momenten überschreiben. Stattdessen folgte mit einem 64:91 (40:51) bei den Tigers Tübingen die nächste deftige Pleite in der 2. Bundesliga Pro A, die nächste Enttäuschung. Entsprechend ist die Stimmung. „Niederlagen tun weh, zwei Niederlagen mit 30 Punkten tun umso mehr weh“, verdeutlichte Coach Eiko Potthast.