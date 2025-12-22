Die angepeilten zwei Siege sind den SBB Baskets jüngst nicht gelungen, aber zumindest einer. Nun möchte das Team ein Stückchen die Akkus aufladen.

Daivien Williamson und Co. können an zwei Tagen die Beine hochlegen.

Magdeburg - Zur Ruhe kommen, Kraft tanken und mal nicht an Basketball denken – die freien Tage in der Weihnachtswoche werden den SBB Baskets gewiss guttun. Wohlgemerkt steht für den Zweitliga-Aufsteiger am Sonnabend in der heimischen Halle schon das nächste Punktspiel gegen den VfL Bochum an (18 Uhr). Deshalb hat das Team nur teilweise trainingsfrei in dieser Woche (Montag und Heiligabend). Doch ein bisschen Besinnlichkeit ist bisher als keine. Und die Mannschaft von Headcoach Eiko Potthast benötigt dringend etwas Erholung!