Die SBB Baskets tun sich bei der Korbjagd sehr schwer in der bisherigen Saison. Dafür gibt es mehrere Gründe.

Neuverpflichtung Daivien Williamson möchte dazu beitragen, dass die Schwäche bald keine mehr (so große) ist.

Magdeburg - Der Ball fliegt durch die Luft – und mit ihm die Hoffnung auf einen Korb. Doch er landet wieder in der Enttäuschung – Ziel verpasst. Punkte verpasst. Solche Fehlversuche beim Basketball können frustrieren. Und die SBB Baskets fühlten in dieser Zweitliga-Saison schon oft den Frust in dieser Kerndisziplin. Sie haben ein Wurfproblem.