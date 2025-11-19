aNALYSE DER SCHWACHSTELLE SBB Baskets haben ein Wurfproblem
Die SBB Baskets tun sich bei der Korbjagd sehr schwer in der bisherigen Saison. Dafür gibt es mehrere Gründe.
Aktualisiert: 19.11.2025, 16:24
Magdeburg - Der Ball fliegt durch die Luft – und mit ihm die Hoffnung auf einen Korb. Doch er landet wieder in der Enttäuschung – Ziel verpasst. Punkte verpasst. Solche Fehlversuche beim Basketball können frustrieren. Und die SBB Baskets fühlten in dieser Zweitliga-Saison schon oft den Frust in dieser Kerndisziplin. Sie haben ein Wurfproblem.