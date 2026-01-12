Lange sieht es bei der Partie zwischen Außenseiter SBB Baskets und Favorit BG Göttingen nach der großen Überraschung aus. Doch in wenigen Minuten wendet sich das Blatt.

SBB Baskets begeistern gegen den Tabellenzweiten – doch dann entgleitet das Momentum

Erst agierte Michael Hughes (am Ball) überragend, später durfte er wegen seines fünften Fouls nur noch zuschauen.

Magdeburg - Beim Heimspiel gegen den Tabellenzweiten BG Göttingen passte aus Sicht der SBB Baskets lang sehr viel. Und das schon sehr früh mit den klasse Aktionen von Powermann Michael Hughes. Danach glänzten weitere Leistungsträger und Anführer. Auch in anderen Bereichen lief es rund für den Außenseiter. Da kam eine Auszeit genau richtig, dort half ein Fehlwurf des Gegners. Mit schnellem und intensiven Basketball verdiente sich der Zweitliga-Aufsteiger die Führung.