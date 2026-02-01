Wieder überzeugend performt, wieder verloren: Auch in Göttingen können die SBB Baskets das Spiel nicht für sich entscheiden. Es ist bizarr.

Die SBB Baskets um Kapitän Alieu Ceesay finden weiter nicht in die Erfolgsspur.

Magdeburg - Die SBB Baskets fühlen sich ein bisschen wie beim Film-Klassiker „Und täglich grüßt das Murmeltier“. Sie sind derzeit in einer schmerzhaften Endlosschleife gefangen. Seit vier Partien erlebt das Team, das inklusive des schwachen Spiels zuvor in Gießen fünf Liga-Begegnungen in Folge verloren hat, den immer gleichen Ablauf. Jedes Mal spielten die Männer von Coach Eiko Potthast gut – dreimal davon gegen Aufstiegsfavoriten. Doch immer mussten sie sich geschlagen geben.