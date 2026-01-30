weather schneegriesel
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Sport
    3. >
  3. Regionalsport
    4. >

  4. SBB Baskets: Resignation? Nicht bei Coach Potthast!

EIL
Verdi ruft erneut in Magdeburg für Montag zum Streik auf
Verdi ruft erneut in Magdeburg für Montag zum Streik auf

PERSONALPROBLEME UND ABSTIEGSGEFAHR SBB Baskets: Resignation? Nicht bei Coach Potthast!

Die sportlich und gesundheitlich angeschlagenen SBB Baskets hoffen auf ein baldiges Ende ihrer Phase ohne Sieg. Trainer Eiko Potthast äußert sich vor der Partie in Göttingen kämpferisch. 

Von Yannik Sammert Aktualisiert: 30.01.2026, 10:12
Baskets-Coach Eiko Potthast behält den Kopf oben.
Baskets-Coach Eiko Potthast behält den Kopf oben. (Foto: Hartmut Bösener)

Magdeburg - Headcoach Eiko Potthast sprach metaphorisch von Steinen, die den SBB Baskets beim großen Vorhaben Klassenerhalt in der 2. Bundesliga Pro A im Weg liegen. Die immer wiederkehrenden Personalprobleme in dieser Saison sind kolossale Felsbrocken.