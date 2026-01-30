Die sportlich und gesundheitlich angeschlagenen SBB Baskets hoffen auf ein baldiges Ende ihrer Phase ohne Sieg. Trainer Eiko Potthast äußert sich vor der Partie in Göttingen kämpferisch.

Magdeburg - Headcoach Eiko Potthast sprach metaphorisch von Steinen, die den SBB Baskets beim großen Vorhaben Klassenerhalt in der 2. Bundesliga Pro A im Weg liegen. Die immer wiederkehrenden Personalprobleme in dieser Saison sind kolossale Felsbrocken.