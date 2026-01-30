EIL
PERSONALPROBLEME UND ABSTIEGSGEFAHR SBB Baskets: Resignation? Nicht bei Coach Potthast!
Die sportlich und gesundheitlich angeschlagenen SBB Baskets hoffen auf ein baldiges Ende ihrer Phase ohne Sieg. Trainer Eiko Potthast äußert sich vor der Partie in Göttingen kämpferisch.
Aktualisiert: 30.01.2026, 10:12
Magdeburg - Headcoach Eiko Potthast sprach metaphorisch von Steinen, die den SBB Baskets beim großen Vorhaben Klassenerhalt in der 2. Bundesliga Pro A im Weg liegen. Die immer wiederkehrenden Personalprobleme in dieser Saison sind kolossale Felsbrocken.