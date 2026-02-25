Die Entscheidung bei den SBB Baskets ist gefallen: Der sehr angeschlagene Zweitliga-Aufsteiger hält an seinem Coach fest.

Die Ära Potthast bei den SBB Baskets geht weiter!

Magdeburg - Regeneration hat bei den SBB Baskets in der aktuellen Länderspielpause wahrlich keine Priorität. Über das intensive Training möchte sich der Aufsteiger aus der misslichen Lage am Tabellenende der 2. Bundesliga Pro A befreien. „Es geht jetzt um tägliche Arbeit“, meinte Sportdirektor Kevin Magdowski im neuerlichen Gespräch mit der Volksstimme. So standen die Akteure auch am Mittwoch auf dem Parkett. Und das Training wurde geleitet von: Eiko Potthast.