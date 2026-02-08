weather schneegriesel
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Sport
    3. >
  3. Regionalsport
    4. >

  4. SBB Baskets lassen triste Wochen hinter sich

Befreiungsschlag gegen bremerhaven SBB Baskets lassen triste Wochen durch entscheidende Verbesserungen hinter sich

Die SBB Baskets haben einen Favoriten besiegt und einen nicht unwesentlichen Sprung in der Tabelle geschafft. Wie ihnen das am Freitagabend gelungen ist.

Von Yannik Sammert Aktualisiert: 08.02.2026, 20:13
Die SBB Baskets um Headcoach Eiko Potthast (mittig) freuen sich sehr über den wichtigen Heimsieg.
Die SBB Baskets um Headcoach Eiko Potthast (mittig) freuen sich sehr über den wichtigen Heimsieg. (Foto: Hartmut Bösener)

Magdeburg - In den vergangenen Zweitliga-Partien waren die SBB Baskets im dritten Viertel jeweils zurückgeworfen worden. Gegen Kellerkonkurrent Köln gaben sie in diesem Abschnitt den Sieg aus der Hand, bei Aufstiegskandidat Göttingen war die Phase der Grund fürs Verpassen des Überraschungserfolgs. Am Freitag gegen den Vierten Eisbären Bremerhaven hingegen lief es ganz anders, viel schöner. Mit 29:19 entschieden die Baskets dieses Viertel für sich, was eine 67:64-Führung ermöglichte.