Sportlich haben sich Trainer Eiko Potthast und Co. für die 2. Liga qualifiziert.

Wolmirstedt - Das Team der SBB Baskets Wolmirstedt hat sich den Aufstieg mit starken Leistungen in dieser Saison redlich verdient. Doch auch abseits des Parketts wurde in den vergangenen Monaten auf das Ziel 2. Bundesliga Pro A hingearbeitet. Schließlich ging es für Geschäftsführerin Cindy Rössel und Co. darum, alles für einen positiven Lizenzentscheid zu tun. Bis zum 15. April musste der Verein die entsprechenden Unterlagen bei der Liga einreichen, Anfang Juni gibt es die Rückmeldung.