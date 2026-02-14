Mit der Verkündung von zwei Personalentscheidungen starteten die SBB Baskets in den Spieltag am Freitag. Auf dem Parkett standen sie dann nachher erneut mit leeren Händen da, unglücklich verloren die Gastgeber gegen Gießen.

Die SBB Baskets um den stark spielenden Michael Hughes haben es verpasst, zum zweiten Mal hintereinander zu gewinnen.

Magdeburg - Der Freitagabend der SBB Baskets ging los wie der beim 87:84-Heimsieg gegen Bremerhaven in der Vorwoche. Nämlich positiv. Erneut überraschten die Verantwortlichen den Anhang. In der Vorwoche hatte die Bekanntgabe der Verpflichtung von Kevin Wohlrath auf den Tribünen für Freude gesorgt.