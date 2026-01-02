Die Begegnung bei den Gießen 46ers wird für die SBB Baskets aus gleich zwei Gründen besonders: Einerseits wartet eine ganz spezielle Kulisse auf sie, anderseits der ehemalige Kapitän des Nationalteams.

Robin Benzing lässt seine Karriere an einem traditionsreichen und stimmungsvollen Standort in der zweiten Liga ausklingen.

Magdeburg - Die SBB Baskets fahren zu einer außergewöhnlichen Partie in der Fremde. „Es ist sicher eine der lautesten und coolsten Auswärtserfahrungen, die man haben kann in der Pro A“, sagte Coach Eiko Potthast über das Spiel bei Traditionsverein Gießen 46ers am Sonnabend (19 Uhr/Sporteurope.TV). Die Stimmung sei dort mit Phoenix Hagen wohl am besten im Unterhaus. Hinter dem Korb geben leidenschaftliche Fans Gas, überhaupt brodelt es in der Sporthalle Gießen-Ost. Die Anhänger schmettern abwechslungsreiche Gesänge – nicht selten spontan, manchmal gegen den Gegner.