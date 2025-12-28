Lange taten sich die SBB Baskets als Aufsteiger schwer in Liga zwei. Doch seit fünf Spielen läuft es mittlerweile richtig gut.

Das sind die Gründe für die klar beste Saisonphase der SBB Baskets

Die SBB Baskets konnten in den vergangenen Wochen häufig jubeln.

Magdeburg - „Der Pfeil zeigt in eine gute Richtung“, kommentierte Coach Eiko Potthast vor einer Woche die Situation seiner SBB Baskets. Obwohl das Team – wieder einmal dezimiert – gerade in Münster verloren hatte, erkannte er viel, was ihm Zuversicht gab. Der Heimsieg gegen den bisherigen Zweitliga-Sechsten VfL Bochum nun hat Potthasts Einschätzung bestätigt. Beim 99:88 (47:43) agierten die Gastgeber gar souverän, waren in den wesentlichen Belangen überlegen.