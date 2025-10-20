Die SBB Baskets wollten dem Publikum in Magdeburg am Montagabend was bieten und den zweiten Saisonsieg feiern. Doch es kam komplett anders.

Magdeburg - Modestas Paulauskas warf und traf nicht. Doch der Ball landete wieder bei ihm – erneut netzte er nicht. Der Akteur bekam die Kugel sogar noch ein drittes Mal, aber scheiterte erneut. Im Gegenzug erzielte der Kontrahent problemlos weitere Punkte. Dieses Szene fasste den für die SBB Baskets sehr tristen Montagabend zusammen, das 76:105 gegen die EPG Baskets Koblenz. Den Rheinland-Pfälzern gelangen zahlreiche Dreier und auch komplizierte Treffer, die Sachsen-Anhalter ließen viele einfache Würfe liegen und agierten gegen den Ball nicht griffig genug.