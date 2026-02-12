Einen wichtigen Schritt sind die SBB Baskets mit dem Sieg am vergangenen Wochenende gegangen, weitere sollen für die Rettung im Unterhaus folgen. Möglichst ab diesem Freitag, wenn das Team Gießen empfängt.

Nach Erleichterung verfolgen die SBB Baskets im Abstiegskampf ein belangvolles Ziel

Trey Thompson Stewart und seine Gefährten der SBB Baskets wollen Freitagabend wachsam verteidigen, die Punkte auch dadurch in Magdeburg behalten.

Magdeburg - Diese Erleichterung nach dem Ende der Niederlagenserie fühlt sich für die SBB Baskets gut an. Diese gewisse Beruhigung, sich nicht mehr auf dem letzten Tabellenplatz und in der Abstiegszone zu befinden.