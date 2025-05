SBB Baskets im Halbfinal-Hinspiel gegen Essen in Gala-Form

Wolmirstedt. - Es war wohl die perfekte Mischung. Die SBB Baskets Wolmirstedt haben am Sonntag im Halbfinal-Hinspiel der Aufstiegs-Play-offs ein bärenstarkes Heimspiel gegen die ETB Miners aus Essen hingelegt. Die Ohre-Riesen waren locker, spielfreudig, gleichzeitig aber auch konzentriert und einfach genau auf den Punkt zur Stelle. Der 125:80 (95:57, 61:37, 31:19)-Erfolg geriet folglich nie ernsthaft in Gefahr.

„Am offensiven Ende ist uns heute wahnsinnig viel geglückt. Wir haben sehr gute Würfe kreiert und Essen vor große Probleme gestellt. Am defensiven Ende kann man, glaube ich, noch mehr herausholen. Aber wenn man offensiv so eine Performance hinlegt, darf man defensiv auch was falsch machen“, war Baskets-Trainer Eiko Potthast im Gespräch mit der Volksstimme voll des Lobes.

Bereits früh in der Partie wussten die Hallenherren ihren Gegner zu beeindrucken. Die Miners begannen zwar mutig, doch die Trefferquote der Wolmirstedter war von Beginn an hoch. Konzentriert trat der Favorit von der Ohre auf. Martin Bogdanov sorgte für den nötigen Schuss Kreativität. „Einiges war sehr gut herausgespielt“, erkannte auch Gäste-Trainer Lars Wendt an. Schon nach dem ersten Viertel waren die Baskets beim Stand von 31:19 auf Kurs.

Im zweiten Durchgang gab dann ein Traumstart mit zwei sauber verwandelten Drei-Punkte-Würfen die Richtung vor. Knapp zehn Minuten später wirkte Essen schon reichlich verzweifelt, während das Potthast-Team sich nun sogar einige leichte Fehler erlauben konnte. Mit einem beruhigenden 61:37 ging es in die Kabinen.

An so einer Leistung hat jeder Spieler seinen Anteil. Es war ein Teamsieg, wie immer bei uns. Eiko Potthast

Aus diesen kam Wolmirstedt nach dem Geschmack seines Trainers weniger überzeugend raus. „Anfang der zweiten Halbzeit hat es mir nicht so gut gefallen“, betonte Potthast, der bereits nach knapp einer Minute zur Auszeit griff. Seine Mannschaft verstand die Botschaft. Bogdanov, Marc Friederici und Lennard Winter gingen in der Offensive voran. Defensiv holte Derreck Brooks wichtige Rebounds. Das kleine Tal war somit schnell überwunden. Und die Moral des Gegners auch final gebrochen.

Mit einem Dreier von Eamonn Joyce, der mit 25 Punkten bester Werfer war, ging es beim Stand von 95:57 in die letzte Pause. Brooks war es kurz darauf vergönnt, die 100-Punkte-Marke zu knacken - 101:59. „Wir machen 30 Assists und werfen fast alles rein. An so einer Leistung hat jeder Spieler seinen Anteil. Es war ein Teamsieg, wie immer bei uns“, ordnete Potthast die Partie später ein. Einzelne Spieler wollte er nicht hervorheben.

Das wäre wohl auch schwierig geworden, denn am Ende gelang seinem Team noch einmal alles. Sogar ein bisschen Zeit zum Zaubern blieb den Wolmirstedtern. Friederici und Bogdanov hatten nun richtig Spaß. Am Ende stand das Publikum auf den Stühlen. Das 125:80 war eine echte Ansage. Schwer vorstellbar, dass Essen im Rückspiel am Freitag gegen diese Baskets nochmal zurückschlagen kann.

Eiko Potthast aber warnte: „Es steht nur 1:0. Wir müssen uns fokussieren und Freitag den nächsten Schritt gehen.“ Mit dem perfekten Mix aus Lockerheit, Spielfreude und Konzentration ist der Finaleinzug samt Aufstieg in die 2. Liga ProA aber ganz nah.