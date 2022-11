SBB Baskets in den spielfreien Wochen: Kampfsport, Identität, Regeneration

Nach dem vierten Saisonsieg in der 2. Bundesliga Pro B haben die SBB Baskets Wolmirstedt zwei Wochen spielfrei – und arbeiten weiter an ihrer Identität. Der nächste Gegner heißt BBG Herford.

Bill Borekambi (am Ball) war in Itzehoe bester Werfer der SBB Baskets. 17 Punkte steuerte er zum Auswärtssieg bei.

Wolmirstedt - Innerhalb des Nationalmannschaftsfensters haben sich für die SBB Baskets neue Türen geöffnet. Zum Beispiel die Tür zum Kampfsport Thai Boxen, mit dem die Wolmirstedter am Montag in der Halle der Freundschaft ins Training eingestiegen sind. „Wir wollten eine Abwechslung bieten und zugleich das körperliche Spiel trainieren“, berichtete Headcoach Eiko Potthast. Zum Beispiel die Tür zur Erholung, die ihnen Potthast am kommenden Wochenende gönnt. Und sich selbst.