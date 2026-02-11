Einen deutschen Spieler für die großen Positionen verpflichten, lautete das klare Ziel der SBB Baskets. Und dieses haben sie durch einen Coup erreicht.

Kevin Wohlrath bei den SBB Baskets: Der größte Transfer der Vereinsgeschichte

Kevin Wohlrath möchte zum Verbleib der SBB Baskets in der 2. Bundesliga Pro A beitragen.

Magdeburg - Kevin Eduardo Wohlrath kennt das deutsche Basketball-Oberhaus gut. Ab 2021 spielte der Forward mit Medi Bayreuth in der ersten Liga, daraufhin von 2022 bis 2025 für Brose Bamberg. Es waren also in Summe „einige Jahre“, die er „in der BBL aktiv war", macht Kevin Magdowski von den SBB Baskets deutlich. Magdowski und Co. haben nun wiederum mit der Verpflichtung des Routiniers für Aufstehen gesorgt.