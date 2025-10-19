weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
nEUZUGANG HENSON RAGT HERAUS Der vielleicht beste Akteur der Liga spielt für die SBB Baskets

Mit Travis Henson ist den SBB Baskets ein absolut fantastischer Transfer gelungen. An diesem Montag spielen Henson und Co. in der heimischen Halle gegen Koblenz.

Von Yannik Sammert 19.10.2025, 14:37
Travis Henson ist für die SBB Baskets zweifelsfrei ein Schlüsselspieler.
Travis Henson ist für die SBB Baskets zweifelsfrei ein Schlüsselspieler. (Foto: Eroll Popova)

Magdeburg - Wenn die SBB Baskets am Montag (19.30 Uhr) die EPG Baskets Koblenz in der gut gefüllten Wolfgang-Lakenmacher-Halle empfangen, wird der vielleicht beste Akteur der 2. Liga in Aktion sein. Für die Hausherren um Headcoach Eiko Potthast. Die Worte, die der Trainer über seinen Small Forward und enormen Leistungsträger Travis Henson sagt, könnten nicht lobender ausfallen. „Der Typ ist eine Maschine“, frohlockt Potthast.