Mit Travis Henson ist den SBB Baskets ein absolut fantastischer Transfer gelungen. An diesem Montag spielen Henson und Co. in der heimischen Halle gegen Koblenz.

Der vielleicht beste Akteur der Liga spielt für die SBB Baskets

Travis Henson ist für die SBB Baskets zweifelsfrei ein Schlüsselspieler.

Magdeburg - Wenn die SBB Baskets am Montag (19.30 Uhr) die EPG Baskets Koblenz in der gut gefüllten Wolfgang-Lakenmacher-Halle empfangen, wird der vielleicht beste Akteur der 2. Liga in Aktion sein. Für die Hausherren um Headcoach Eiko Potthast. Die Worte, die der Trainer über seinen Small Forward und enormen Leistungsträger Travis Henson sagt, könnten nicht lobender ausfallen. „Der Typ ist eine Maschine“, frohlockt Potthast.