Serie "Macherland":
YouTube-Serie: Magdeburger und Bernburger sorgen für Schweiß, Adrenalin und Rausch in Folge 2

neuzugang der sbb baskets „Wahnsinn“: Die Verpflichtung von Michael Hughes geschah auf unglaubliche Weise 

Die SBB Baskets sehen im frisch verpflichteten Michael Hughes einen potenziellen Leistungsträger. Der Wechsel ging maximal eigentümlich über die Bühne. 

Von Yannik Sammert Aktualisiert: 05.11.2025, 13:43
2023/2024 spielte Baskets-Neuzugang Michael Hughes für Ludwigsburg in der ersten Liga.
2023/2024 spielte Baskets-Neuzugang Michael Hughes für Ludwigsburg in der ersten Liga. (Foto: Imago Images/HMB-Media)

Magdeburg - Rund einen Monat klaffte bei den SBB Baskets auf der Center-Position eine Lücke. Diese hat der Zweitligist nun mit Michael Hughes geschlossen. Dass der 27-Jährige zuvor beim litauischen Erstligisten BC Jonava unter Vertrag stand, könnte manchen Baskets-Fan nach der Verpflichtung stutzig gemacht haben. Schließlich war mit Ben Krikke kürzlich ein Center der Wolmirstedter nach Jonava gewechselt. Tatsächlich ereignete sich eine äußerst kuriose Transfer-Geschichte. Baskets-Sportdirektor Kevin Magdowski spricht von „Wahnsinn“ – und findet den Hergang „genial“.