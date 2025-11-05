Serie "Macherland":
neuzugang der sbb baskets „Wahnsinn“: Die Verpflichtung von Michael Hughes geschah auf unglaubliche Weise
Die SBB Baskets sehen im frisch verpflichteten Michael Hughes einen potenziellen Leistungsträger. Der Wechsel ging maximal eigentümlich über die Bühne.
Aktualisiert: 05.11.2025, 13:43
Magdeburg - Rund einen Monat klaffte bei den SBB Baskets auf der Center-Position eine Lücke. Diese hat der Zweitligist nun mit Michael Hughes geschlossen. Dass der 27-Jährige zuvor beim litauischen Erstligisten BC Jonava unter Vertrag stand, könnte manchen Baskets-Fan nach der Verpflichtung stutzig gemacht haben. Schließlich war mit Ben Krikke kürzlich ein Center der Wolmirstedter nach Jonava gewechselt. Tatsächlich ereignete sich eine äußerst kuriose Transfer-Geschichte. Baskets-Sportdirektor Kevin Magdowski spricht von „Wahnsinn“ – und findet den Hergang „genial“.