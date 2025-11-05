Die SBB Baskets sehen im frisch verpflichteten Michael Hughes einen potenziellen Leistungsträger. Der Wechsel ging maximal eigentümlich über die Bühne.

2023/2024 spielte Baskets-Neuzugang Michael Hughes für Ludwigsburg in der ersten Liga.

Magdeburg - Rund einen Monat klaffte bei den SBB Baskets auf der Center-Position eine Lücke. Diese hat der Zweitligist nun mit Michael Hughes geschlossen. Dass der 27-Jährige zuvor beim litauischen Erstligisten BC Jonava unter Vertrag stand, könnte manchen Baskets-Fan nach der Verpflichtung stutzig gemacht haben. Schließlich war mit Ben Krikke kürzlich ein Center der Wolmirstedter nach Jonava gewechselt. Tatsächlich ereignete sich eine äußerst kuriose Transfer-Geschichte. Baskets-Sportdirektor Kevin Magdowski spricht von „Wahnsinn“ – und findet den Hergang „genial“.