Den SBB Baskets widerfuhr am Freitag beim Heimspiel gegen Nürnberg eine bittere wie vermeidbare Niederlage. Das Publikum munterte Trainer und Spieler jedoch auf.

Die SBB Baskets um Travis Henson konnten sich gegen die Nürnberg Falcons am Freitagabend nicht durchsetzen.

Magdeburg - Bis dato konnten die SBB Baskets das Publikum in der Magdeburger Lakenmacher-Halle beileibe nicht mit Erfolg erfreuen. Auf einen Sieg bei der Premiere folgten zwei Niederlagen und nun am Freitag das 71:89 gegen die Nürnberg Falcons. Verärgert verließen die Zuschauer (insgesamt 1.306) nach der dritten Heimniederlage aber nicht die Halle. Sie standen am Ende, applaudierten für eine kämpferische Leistung und vor allem die Kinder klatschen auch noch mit den Akteuren ab. Diese Momente zauberten auch Coach Eiko Potthast ein Lächeln ins Gesicht.